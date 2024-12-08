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Бегство Асада — в сети показали гараж лидера Сирии

8 декабря 2024 15:33
Аркадий Пастула - Редактор
В сети показали гараж Башара Асада, который сбежал из Сирии
Лидер Сирии Башар аль-Асад. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

В сети показали гараж сирийского лидера Башара Асада. Известно, что 8 декабря он сбежал из страны.

Видео опубликовало местное СМИ в соцсети X.

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На видео можно увидеть автомобили следующих марок:

  • Ferrari;
  • Audi;
  • Cadillac;
  • Aston Martin;
  • Rolls-Royce и другие.

Их могут изъять в пользу оппозиции.

Напомним, Башар аль-Асад является лидером Сирии уже 24 года, из которых половина времени страна переживает постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

Также события в Сирии не остались без внимания руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, который отметил, что подобный результат может ожидать и Россию.

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