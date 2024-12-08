В сети показали гараж Башара Асада, который сбежал из Сирии

Бегство Асада — в сети показали гараж лидера Сирии
В сети показали гараж сирийского лидера Башара Асада. Известно, что 8 декабря он сбежал из страны.
Видео опубликовало местное СМИ в соцсети X.
Гараж Асада
На видео можно увидеть автомобили следующих марок:
- Ferrari;
- Audi;
- Cadillac;
- Aston Martin;
- Rolls-Royce и другие.
Их могут изъять в пользу оппозиции.
Напомним, Башар аль-Асад является лидером Сирии уже 24 года, из которых половина времени страна переживает постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.
Также события в Сирии не остались без внимания руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, который отметил, что подобный результат может ожидать и Россию.
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