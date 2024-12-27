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Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, — Зеленський

27 грудня 2024 10:46
Карина Приходько - Редактор
Ситуація в Сирії — Україна передала країні 500 тонн пшеничного борошна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський 27 грудня заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Ця допомога в рамках нашої гуманітарної програми "Зерно з України".

Про це Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter).

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"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже прямують до Сирії в рамках нашої гуманітарної програми "Зерно з України" спільно з ВПП", — повідомив Зеленський. 

Крім того, президент додав, що найближчими тижнями планується роздати допомогу понад 33 тис. сім'ям (167 тис. осіб. Як відомо, кожна упаковка важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю від п'яти осіб упродовж одного місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності та відновлення. Ми знаємо справжню ціну цих речей", — наголосив глава держави. 

допомога Сирії від України
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомляли, що російські війська продовжують перебувати на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус у Сирії. Москва планує завершити виведення військових до лютого 2025 року.

Водночас росіяни у Сирії бояться евакуації. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.

Володимир Зеленський Сирія гуманітарна допомога зерно борошно

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