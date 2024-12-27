Ситуация в Сирии — Украина передала стране 500 тонн пшеничной муки

Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский 27 декабря заявил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки. Эта помощь в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины".
Об этом Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter).
Помощь Сирии от Украины
"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в тяжелое время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже направляются в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" совместно с ВПП", — сообщил Зеленский.
Кроме того, президент добавил, что в ближайшие недели планируется раздать помощь более 33 тыс. семьям (167 тыс. человек). Как известно, каждая упаковка весит 15 килограммов и может прокормить семью от пяти человек в течение одного месяца.
"Желаем Сирии и ее народа безопасности, стабильности и восстановления. Мы знаем истинную цену этих вещей", — подчеркнул глава государства.
Напомним, недавно в ISW сообщали, что российские войска продолжают находиться на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус в Сирии. Москва планирует завершить вывод военных к февралю 2025 года.
В то же время россияне в Сирии боятся эвакуации. Они полагают, что их колонну накроют огнем.
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