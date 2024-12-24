Росія готується до повного виведення військ із Сирії — в ISW назвали дату

Російські військові в Сирії. Фото: росЗМІ

Війська Росії все ще залишаються на авіабазі Хмеймім та в порту Тартус, що у Сирії. Москва хоче повністю вивести солдатів до лютого наступного року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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У ГУР 23 грудня повідомили, що росіяни завершили виведення підрозділів зі всіх позицій у внутрішніх районах Сирії. Наразі вони присутні лише у двох місцях:

на авіабазі Хмеймім;

в порту Тартус.

Аналітики ISW зазначають, що востаннє російські війська були помічені на військовій базі Камишли у провінції Хасеке 18 грудня. За їхніми словами, ймовірно, за декілька днів після цього росіяни повністю евакуювалися з цієї бази.

"Росія все ще зберігає присутність у прибережній Сирії на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус. Однак візуальні докази та повідомлення з боку Сирії продовжують вказувати на те, що російські війська готуються або до значного скорочення чисельності, або до повного виведення з прибережних районів країни", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики, посилаючись на дані української розвідки, повідомили, що 23 грудня російське вантажне судно, яке зазнало поломки в Середземному морі, прямувало до Сирії з метою вивезення російського обладнання та озброєння з Тартуса.

Також у ГУР зазначали, що Росія та "нова влада Сирії" продовжили переговори. Ймовірно, вони обговорили вимоги сирійської сторони, щоб Росія покинула Хмеймім і Тартус не пізніше 20 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Росія направила вантажне судно Sparta для вивезення озброєння, техніки та військових із Сирії, проте під час руху у відкритому морі воно зазнало поломки.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ виконала свої завдання в Сирії, зазначивши, що головною метою було "запобігання створенню терористичних утворень".