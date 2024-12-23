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У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

23 грудня 2024 10:57
Карина Приходько - Редактор
Війська РФ в Сирії — у відкритому морі зламалось судно для вивезення росіян
Російське судно. Фото: ГУР
Карина Приходько - Редактор

Росія відправила для вивезення свого озброєння, техніки і військ із Сирії вантажне судно "Sparta", однак воно зламалось під час руху у відкритому морі. Наразі екіпаж росіян намагається усунути проблему.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України у понеділок, 23 грудня.

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В ГУР розповіли, що вантажне судно зламалося під час руху, адже з ладу вийшла паливна трубка головного двигуна. Наразі екіпаж росіян намагається усунути проблеми і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. 

"Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях — на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі", — йдеться у повідомленні. 

За даними розвідки, частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії. 

Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви. За їхніми даними, вимагають повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Росія в Сирії
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно Financial Times писало, що Росія, ймовірно, розпочала виведення своїх військ із Сирії на тлі падіння режиму Башара Асада. Опубліковано супутникові знімки.

Крім того, ГУР з'ясувало, що росіяни у Сирії бояться евакуації. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.

Сирія війна Росія солдати

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