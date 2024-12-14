Росія не наважується на евакуацію своїх солдатів із Сирії через страх

Росіяни в Сирії. Фото: росЗМІ

У Сирії росіяни бояться проводити евакуації своїх солдатів. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram у суботу, 14 грудня.

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Сотні російських солдатів не можуть доїхати з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі через страх атаки.

У ГУР зазначають, що процесом виводу росіян з країни користуються деякі озброєні угрупування. Вони вішають прапор РФ на свої колони для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Відомо, що полковник армії Росії Дмитро Мотренко їздив по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії. Він просив гарантії недоторканності для солдатів, які очікують у районі аеродрому Т4.

"Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу": їхня задача — захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", — йдеться у повідомленні.

А 13 грудня близько тисячі росіян вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції евакуації Росія хоче залучити щонайменше 25 військово-транспортних літаків.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Financial Times писало, що Росія, ймовірно, розпочала виведення своїх військ із Сирії на тлі падіння режиму Башара Асада. Опубліковано супутникові знімки.

Також Росія хоче укласти угоду з новим керівництвом Сирії щодо збереження двох військових баз.