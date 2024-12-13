Росіяни покидають Срію - що відомо

У мережі поширюють відео, як росіяни покидають Сирію
Військові країни-агресорки Росії починають втікати з Сирії. Вони рухаються з військової бази в Тартусі колонами рухаються на авіабазу РФ Хмеймім.
Відповідні відео з'явилися в мережі.
Що відомо про військових РФ у Сирії
Як йдеться в повідомленнях, військових забирають вантажні літаки Іл-76. Крім того, росіяни залишають і свої бази, розташовані на півночі Сирії — у Манбіджі і Кобані.
Додамо, що російська військово-морська база в Тартусі — єдина для військових РФ у Середземномор'ї. Наразі країна-агресорка намагається домовитися з новою сирійською владою щодо збереження своїх військових баз на території країни.
До слова, раніше у Росії заявили, що перебування військ на території країни буде залежати від переговорів з новим тимчасовим урядом. Експерти припускають, що РФ може запропонувати гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуває в Африці.
Раніше Bloomberg писало, що РФ хоче домовитись з новим керівництвом Сирії про збереження двох важливих військових баз на Близькому Сході.
А в ГУР повідомили, що російські військові пиячать і мародерять у сирійському місті Тартус, чекаючи на евакуацію з країни.
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