Росія хоче домовитись з опозицією в Сирії, щоб зберегти свої військові бази

Військова база РФ у Сирії. Фото: росЗМІ

Росія хоче домовитись з новим керівництвом Сирії про збереження двох життєво важливих військових баз на Близькому Сході. Саме збереження баз є ключовою метою Кремля після падіння Башара Асада.

Про це пише агенція Bloomberg.

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Російська військово-морська база Тартус є єдиним хабом країни на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення операцій безпеки Росії в Африці, дозволяючи їй здійснювати політичний і економічний вплив і відновлювати частину авторитету Москви часів холодної війни на континенті, зазначає агенція.

Російська військово-морська база в Тартусі. Джерело: супутникове зображення Maxar

Падіння режиму Асада фактично знецінило 49-річну оренду баз, отриманих Росією у 2017 році, через два роки після того, як Путін послав своїх військових, щоб посилити сили Асада та відкинути бійців опозиції.

Міністерство оборони в Москві вважає, що має неофіційну домовленість з Хаят Тахрір Аль-Шам, колишнім відділенням Аль-Каїди, яке очолювало наступ з метою повалення Асада, що воно може залишатися на сирійських базах. Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, кажуть аналітики.

За словами заступника міністра закордонних справ Михайла Богданова , Москва встановила контакт з опозицією Сирії та сподівається, що вона "виконає обіцянки" забезпечити безпеку іноземних дипломатів. Росія планує зберегти свої бази в Сирії, оскільки боротьба з "Ісламською державою" або ІДІЛ ще не закінчена.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що режими Башара Асада в Сирії та Володимира Путіна в Росії базуються на насильстві та репресіях.

Також у ГУР повідомляли, що Росія активно виводить свій військовий контингент із Сирії.