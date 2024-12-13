Россия хочет договориться с оппозицией в Сирии, чтобы сохранить свои военные базы

Военная база РФ в Сирии. Фото: росСМИ

Россия хочет договориться с новым руководством Сирии о сохранении двух жизненно важных военных баз на Ближнем Востоке. Именно сохранение баз является ключевой целью Кремля после падения Башара Асада.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Российская военно-морская база Тартус является единственным хабом страны на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения операций безопасности России в Африке, позволяя ей оказывать политическое и экономическое влияние и восстанавливать часть авторитета Москвы времен холодной войны на континенте, отмечает агентство.

Российская военно-морская база в Тартусе. Источник: спутниковое изображение Maxar

Падение режима Асада фактически обесценило 49-летнюю аренду баз, полученных Россией в 2017 году, спустя два года после того, как Путин послал своих военных, чтобы усилить силы Асада и уничтожить бойцов оппозиции.

Министерство обороны в Москве считает, что имеет неофициальную договоренность с Хаят Тахрир Аль-Шам, бывшим отделением Аль-Каиды, возглавлявшим наступление с целью свержения Асада, что оно может оставаться на сирийских базах. Ситуация по-прежнему может измениться на фоне нестабильности в Сирии, говорят аналитики.

По словам заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, Москва установила контакт с оппозицией Сирии и надеется, что она "выполнит обещания" обеспечить безопасность иностранных дипломатов. Россия планирует сохранить свои базы в Сирии, поскольку борьба с "Исламским государством" или ИГИЛ еще не окончена.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режимы Башара Асада в Сирии и Владимира Путина в России базируются на насилии и репрессиях.

Также в ГУР сообщалось, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии.