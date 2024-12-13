Россияне покидают Срию – что известно

Российский оккупант в Сирии. Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Военные страны-агрессоры России начинают бежать из Сирии. Они двигаются с военной базы в Тартусе колоннами на авиабазу РФ Хмеймим.

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Как говорится в сообщениях, военных забирают грузовые самолеты Ил-76. Кроме того, россияне покидают свои базы, расположенные на севере Сирии — в Манбидже и Кобане.

Добавим, что российская военно-морская база в Тартусе — единственная для военных РФ в Средиземноморье. В настоящее время страна-агрессорка пытается договориться с новыми сирийскими властями о сохранении своих военных баз на территории страны.

Ранее в России заявили, что пребывание войск на территории страны будет зависеть от переговоров с новым временным правительством. Эксперты предполагают, что РФ может предложить деньги, энергоносители или золото и добываемые в Африке бриллианты.

Ранее Bloomberg писало, что РФ хочет договориться с новым руководством Сирии о сохранении двух важных военных баз на Ближнем Востоке.

А в ГУР сообщили, что российские военные пьют и мародерят в сирийском городе Тартус, ожидая эвакуации из страны.