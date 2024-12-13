Росія в Сирії — FT повідомило про виведення військ

Російський окупант у Сирії. Фото: AFP

Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії на тлі падіння режиму диктатора Башара Асада. На супутникових знімках зафіксували демонтаж гелікоптерів та систем ППО.

Про це пише Financial Times.

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Так, на супутникових знімках можна побачити збільшення кількості військової техніки на російській авіабазі Хмеймім у Сирії. Наразі туди вже прибули кілька транспортних літаків та триває демонтаж вертольотів і засобів ППО.

Зокрема, йдеться про два літаки Ан-124, три транспортні літаки Іл-76, три Ан-32 та один Ан-72.

Авіабаза в Сирії. Фото: MAXAR

Авіабаза в Сирії. Фото: MAXAR

Видання вважає, що саме ці фактори свідчать про плани Росії вивести війська з країни. За словами анонімного джерела FT, наразі невідомо, чи є ця активність початком часткового або повного виведення.

Авіабаза в Сирії. Фото: MAXAR

Літаки на авіабазі в Сирії. Фото: MAXAR

В той час у Росії заявили, що перебування військ на території країни буде залежати від переговорів з новим тимчасовим урядом. Експерти припускають, що РФ може запропонувати гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуває в Африці.

Раніше Bloomberg писало, що РФ хоче домовитись з новим керівництвом Сирії про збереження двох важливих військових баз на Близькому Сході.

А в ГУР повідомили, що російські військові пиячать і мародерять у сирійському місті Тартус, чекаючи на евакуацію з країни.