Росія в Сирії — FT повідомило про виведення військ

Росія, ймовірно, виводить війська з Сирії, — FT
Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії на тлі падіння режиму диктатора Башара Асада. На супутникових знімках зафіксували демонтаж гелікоптерів та систем ППО.
Про це пише Financial Times.
Виведення військ РФ з Сирії
Так, на супутникових знімках можна побачити збільшення кількості військової техніки на російській авіабазі Хмеймім у Сирії. Наразі туди вже прибули кілька транспортних літаків та триває демонтаж вертольотів і засобів ППО.
Зокрема, йдеться про два літаки Ан-124, три транспортні літаки Іл-76, три Ан-32 та один Ан-72.
Видання вважає, що саме ці фактори свідчать про плани Росії вивести війська з країни. За словами анонімного джерела FT, наразі невідомо, чи є ця активність початком часткового або повного виведення.
В той час у Росії заявили, що перебування військ на території країни буде залежати від переговорів з новим тимчасовим урядом. Експерти припускають, що РФ може запропонувати гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуває в Африці.
Раніше Bloomberg писало, що РФ хоче домовитись з новим керівництвом Сирії про збереження двох важливих військових баз на Близькому Сході.
А в ГУР повідомили, що російські військові пиячать і мародерять у сирійському місті Тартус, чекаючи на евакуацію з країни.
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