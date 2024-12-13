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Россия, вероятно, выводит войска из Сирии, — FT

13 декабря 2024 23:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия в Сирии - FT сообщило о выводе войск
Российский оккупант в Сирии. Фото: AFP
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия, по всей вероятности, начала выводить свои войска из Сирии на фоне падения режима диктатора Башара Асада. На спутниковых снимках зафиксирован демонтаж вертолетов и систем ПВО.

Об этом пишет Financial Times.

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Так, на спутниковых снимках можно увидеть увеличение количества военной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В настоящее время туда уже прибыли несколько транспортных самолетов и продолжается демонтаж вертолетов и средств ПВО.

В частности, речь идет о двух самолетах Ан-124, трех транспортных самолетах Ил-76, трех Ан-32 и одном Ан-72.

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Авиабаза в Сирии. Фото: MAXAR
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Авиабаза в Сирии. Фото: MAXAR

Издание считает, что именно эти факторы свидетельствуют о планах России вывести войска из страны. По словам анонимного источника FT, неизвестно, является ли эта активность началом частичного или полного вывода.

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Авиабаза в Сирии. Фото: MAXAR
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Самолеты на авиабазе в Сирии. Фото: MAXAR

В то же время в России заявили, что пребывание войск на территории страны будет зависеть от переговоров с новым временным правительством. Эксперты предполагают, что РФ может предложить деньги, энергоносители или золото и бриллианты, которые добывает в Африке.

Ранее Bloomberg писало, что РФ хочет договориться с новым руководством Сирии о сохранении двух важных военных баз на Ближнем Востоке.

А в ГУР сообщили, что российские военные пьянствуют и мародерят в сирийском городе Тартус, ожидая эвакуации из страны.

российские войска Сирия оккупанты ПВО самолеты Россия

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