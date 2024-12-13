Україна готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Асада

Робота в полі. Фото: Pexels

Міністр аграрної політики Віталій Коваль заявив, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада. Відомо, що російські поставки були призупинені.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 13 грудня.

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Продовольства з України до Сирії

Під час лідерства Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії. Однак наразі залишається невизначеним, яким чином розвиватимуться відносини між Дамаском і Москвою за нового уряду.

"Там, де важко, ми повинні бути з нашою їжею. Ми відкриті для поставок наших продуктів харчування, і якщо Сирії потрібна їжа — ми будемо там", — сказав Коваль.

Видання зазначає, що повномасштабне російське вторгнення в лютому 2022 року завдало значного удару по українському експорту, зокрема скоротивши поставки через Чорне море. Однак з того часу Україна змогла подолати морську блокаду та відновити експорт через свої південні порти.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявив, що Київ готовий прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому і підтвердити підтримку сирійському народу.

Нагадаємо, Росія прагне укласти угоду з новим сирійським керівництвом для збереження двох важливих військових баз на Близькому Сході.

Також після падіння режиму Асада російські війська почали швидко покидати країну. В мережі з’явилося відео.