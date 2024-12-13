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Украина будет поставлять продовольствие в Сирию, — Reuters

13 декабря 2024 19:55
Аркадий Пастула - Редактор
Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Асада
Работа в поле. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Башара Асада. Известно, что российские поставки были приостановлены.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 13 декабря.

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Во время лидерства Асада Сирия импортировала продовольствие из России. Однако пока остается неопределенным, каким образом будут развиваться отношения между Дамаском и Москвой при новом правительстве.

"Там, где трудно, мы должны быть с нашей едой. Мы открыты для поставок наших продуктов питания, и если Сирии нужна еда — мы будем там", — сказал Коваль.

Издание отмечает, что полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года нанесло значительный удар по украинскому экспорту, в частности, сократив поставки через Черное море. Однако с тех пор Украина смогла преодолеть морскую блокаду и восстановить экспорт через свои южные порты.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также заявил, что Киев готов проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтвердить поддержку сирийскому народу.

Напомним, Россия стремится заключить соглашение с новым сирийским руководством по сохранению двух важных военных баз на Ближнем Востоке.

Также после падения режима Асада российские войска начали быстро покидать страну. В сети появилось видео.

еда Сирия Украина Виталий Коваль Россия продовольствие

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