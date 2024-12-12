Росіяни втекли з Сирії після падіння режиму Асада — відео

Росіяни втікають з Сирії. Фото: скриншот з відео

Після падіння режиму лідера Сирії Башара аль-Асада росіяни вирішили одразу втікати з країни. У мережі показали, як це відбувалося.

Відео опублікував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram у четвер, 12 грудня.

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На відео можна побачити російську військову техніку з прапорами та позначками, яка їде з країни колонами.

За інформацією джерел Clash Report, Росія звернулася до Туреччини з проханням про підтримку виведення військ з Сирії.

Окрім того, Росія має намір здійснювати контрабанду зброї через сирійські порти за допомогою цивільних суден, аби непомітно переправляти її через Босфор. Для цього планується використання риболовецьких та комерційних суден.

Згідно з Конвенцією Монтре, яка регулює морський рух між Чорним та Середземним морями, військовим кораблям заборонено проходити через протоки під час військових дій, якщо вони не належать країнам Чорноморського регіону.

Допис Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що режими Башара Асада в Сирії та Володимира Путіна в Росії базуються на насильстві та репресіях.

Також у ГУР повідомляли, що Росія активно виводить свій військовий контингент із Сирії.