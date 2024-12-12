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Поразка Асада — у мережі показали, як росіяни тікали з Сирії

12 грудня 2024 15:16
Аркадій Пастула - Редактор
Росіяни втекли з Сирії після падіння режиму Асада — відео
Росіяни втікають з Сирії. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Після падіння режиму лідера Сирії Башара аль-Асада росіяни вирішили одразу втікати з країни. У мережі показали, як це відбувалося.

Відео опублікував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram у четвер, 12 грудня.

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На відео можна побачити російську військову техніку з прапорами та позначками, яка їде з країни колонами. 

За інформацією джерел Clash Report, Росія звернулася до Туреччини з проханням про підтримку виведення військ з Сирії.

Окрім того, Росія має намір здійснювати контрабанду зброї через сирійські порти за допомогою цивільних суден, аби непомітно переправляти її через Босфор. Для цього планується використання риболовецьких та комерційних суден.

Згідно з Конвенцією Монтре, яка регулює морський рух між Чорним та Середземним морями, військовим кораблям заборонено проходити через протоки під час військових дій, якщо вони не належать країнам Чорноморського регіону. 

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Допис Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що режими Башара Асада в Сирії та Володимира Путіна в Росії базуються на насильстві та репресіях.

Також у ГУР повідомляли, що Росія активно виводить свій військовий контингент із Сирії.

росія росіяни Сирія військова техніка Кремль

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