Россияне сбежали из Сирии после падения режима Асада — видео

Россияне сбегают из Сирии. Фото: скриншот из видео

После падения режима лидера Сирии Башара аль-Асада россияне решили сразу бежать из страны. В сети показали, как это происходило.

Видео опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram в четверг, 12 декабря.

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Россияне сбежали из Сирии

На видео можно увидеть российскую военную технику с флагами и пометками, которая едет из страны колоннами.

По информации источников Clash Report, Россия обратилась к Турции с просьбой о поддержке вывода войск из Сирии.

Кроме того, Россия намерена осуществлять контрабанду оружия через сирийские порты с помощью гражданских судов, чтобы незаметно переправлять его через Босфор. Для этого планируется использование рыболовецких и коммерческих судов.

Согласно Конвенции Монтре, которая регулирует морское движение между Черным и Средиземным морями, военным кораблям запрещено проходить через проливы во время военных действий, если они не принадлежат странам Черноморского региона.

Сообщение Clash Report. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режимы Башара Асада в Сирии и Владимира Путина в России базируются на насилии и репрессиях.

Также в ГУР сообщали, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии.