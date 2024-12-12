Россияне сбежали из Сирии после падения режима Асада — видео

Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии
После падения режима лидера Сирии Башара аль-Асада россияне решили сразу бежать из страны. В сети показали, как это происходило.
Видео опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram в четверг, 12 декабря.
Россияне сбежали из Сирии
На видео можно увидеть российскую военную технику с флагами и пометками, которая едет из страны колоннами.
По информации источников Clash Report, Россия обратилась к Турции с просьбой о поддержке вывода войск из Сирии.
Кроме того, Россия намерена осуществлять контрабанду оружия через сирийские порты с помощью гражданских судов, чтобы незаметно переправлять его через Босфор. Для этого планируется использование рыболовецких и коммерческих судов.
Согласно Конвенции Монтре, которая регулирует морское движение между Черным и Средиземным морями, военным кораблям запрещено проходить через проливы во время военных действий, если они не принадлежат странам Черноморского региона.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режимы Башара Асада в Сирии и Владимира Путина в России базируются на насилии и репрессиях.
Также в ГУР сообщали, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии.
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