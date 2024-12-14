Россия не решается на эвакуацию своих солдат из Сирии из-за страха

Россияне в Сирии Фото: росСМИ

В Сирии россияне боятся проводить эвакуацию своих солдат. Они считают, что их колонну накроют огнем.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram в субботу, 14 декабря.

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Сотни российских солдат не могут доехать из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими из-за страха атаки.

В ГУР отмечают, что процессом вывода россиян из страны пользуются некоторые вооруженные группировки. Они вешают флаг РФ на свои колонны для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4.

Известно, что полковник России Дмитрий Мотренко ездил по переговорам с представителями военных контингентов других государств в Сирии. Он просил гарантии неприкосновенности для солдат, ожидающих в районе аэродрома Т4.

"Между тем на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса": их задача — защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье", — говорится в сообщении

А 13 декабря около тысячи россиян вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.

К операции эвакуации Россия хочет привлечь не менее 25 военно-транспортных самолетов.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, Financial Times писало, что Россия, вероятно, приступила к выводу своих войск из Сирии на фоне падения режима Башара Асада. Опубликованы спутниковые снимки.

Также Россия хочет заключить соглашение с новым руководством Сирии по сохранению двух военных баз.