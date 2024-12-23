Войска РФ в Сирии — в открытом море сломалось судно для вывоза россиян

Российское судно. Фото: ГУР

Россия отправила для вывоза своего вооружения, техники и войск из Сирии грузовое судно "Sparta", однако оно сломалось во время движения в открытом море. Пока экипаж россиян пытается устранить проблему.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в понедельник, 23 декабря.

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В ГУР рассказали, что грузовое судно сломалось во время движения, потому что из строя вышла топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблемы и дрейфует в открытом море вблизи Португалии.

"Тем временем остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах — на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе", — говорится в сообщении.

По данным разведки, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать по морскому пути в Ливию.

Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти арабской республики к Москве. По их данным, требуют полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в том числе из баз в Хмемими и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года. Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно Financial Times писало, что Россия, вероятно, приступила к выводу своих войск из Сирии на фоне падения режима Башара Асада. Опубликованы спутниковые снимки.

Кроме того, ГУР выяснило, что россияне в Сирии боятся эвакуации. Они думают, что их колонну накроют огнем.