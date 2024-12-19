Путін висловився про Сирію та заявив, що Кремль досягнув цілей

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія досягла своїх цілей в Сирії. Основною метою РФ ніби то було недопущення терористичних утворень.

Про це президент Росії заявив під час промови на прямій лінії, поєднаній із великою щорічною пресконференцією.

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Російський диктатор заявив, що РФ досягла всіх цілей у Сирії. Він аргументував свої слова тим, що до влади в Сирії після втечі кремлівського союзника Башара Асада прийшли "не терористи".

"Декому хочеться подати все, що відбувається в Сирії, як якусь поразку Росії. Запевняю вас, що це не так. Ми прийшли в Сирію 10 років назад для того, щоб там не був створений терористичний анклав на подобі того, що ми бачили в інших країнах, наприклад, в Афганістані. В цілому ми своєї цілі досягнули", — заявив Путін.

Нагадаємо, під час цьогорічної прямої лінії президент Росії Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію. Йому поставили питання, на яке він не зміг дати одразу чітку відповідь.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував завдати по Києву удар "Орєшніком", щоб "перевірити", чи можуть західні системи протиповітряної оборони її перехопити.