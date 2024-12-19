Конфуз Путіна на прямій лінії 2024 — російський диктатор розгубився від питання про податки

Путін розгубився і "завис" через питання на прямій лінії — відео
У четвер, 19 грудня, під час цьогорічної прямої лінії президент Росії Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію. Йому поставили питання, на яке він не зміг дати одразу чітку відповідь.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Путін оконфузився
Інцидент стався на прямій лінії, коли представник одного зі ЗМІ запитав російського диктатора про зростання податкового навантаження.
У відповідь на запитання журналіста про підвищення податків глава Кремля помітно розгубився, почав заїкатися і не зміг дати чіткої відповіді.
Нагадаємо, що воєнний злочинець Володимир Путін на прямій лінії назвав війну в Україні "двіжухою". Крім того, президент РФ зазначив, що росіянам нудно, коли все спокійно.
Також лідер РФ назвав "Орєшнік" альтернативою ядерній зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.
Читайте Новини.LIVE!