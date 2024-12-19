Конфуз Путіна на прямій лінії 2024 — російський диктатор розгубився від питання про податки

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У четвер, 19 грудня, під час цьогорічної прямої лінії президент Росії Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію. Йому поставили питання, на яке він не зміг дати одразу чітку відповідь.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Інцидент стався на прямій лінії, коли представник одного зі ЗМІ запитав російського диктатора про зростання податкового навантаження.

У відповідь на запитання журналіста про підвищення податків глава Кремля помітно розгубився, почав заїкатися і не зміг дати чіткої відповіді.

Нагадаємо, що воєнний злочинець Володимир Путін на прямій лінії назвав війну в Україні "двіжухою". Крім того, президент РФ зазначив, що росіянам нудно, коли все спокійно.

Також лідер РФ назвав "Орєшнік" альтернативою ядерній зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.