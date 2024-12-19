Путін висловився про війну в України та заявив, що росіянам нудно

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "двіжухою". Крім того, президент РФ зазначив, що росіянам нудно, коли все спокійно.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ у четвер, 19 грудня.

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Путін прокоментував війну в Україні під час промови на прямій лінії, поєднаній із великою щорічною пресконференцією. Під час виступу він назвав війну в Україні "двіжухою".

"Коли все стабільно — нудно, застій, хочеться двіжухи. Як починається двіжуха — свистить біля скроні, кулі свистять. Страшно, жах-жах. Але не жах-жах", — сказав диктатор.

Він також прокоментував ситуацію в Курській області. Диктатор заявив, що російські війська "точно виб'ють ЗСУ з Курської області", але відмовився назвати конкретну дату.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав "Орєшнік" альтернативою ядерній зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.

Reuters заявило, що російський президент Володимир Путін підтримує зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана досягти "різдвяного перемир'я" в Україні. Також він нібито не відмовляється від масштабного обміну військовополоненими.