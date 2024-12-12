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Путін підтримує "різдвяне перемир'я" в Україні, — Reuters

12 грудня 2024 19:23
Ольга Антоновська - редактор
Різдвяне перемир'я в Україні — ЗМІ дізнались, що про це думає Путін
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Російський президент Володимир Путін підтримує зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана досягти "різдвяного перемир'я" в Україні. Також він не відмовляється від масштабного обміну військовополоненими.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 12 грудня.

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Як зазначає видання, Орбан зробив пропозицію щодо "різдвяного перемир'я" та масштабного обміну полоненими під час розмови з Путіним у середу. Більше деталей цього візиту не оприлюднили. За інформацією Reuters, Кремль підтримує ці ідеї.

"Російська сторона повністю підтримує зусилля Орбана, спрямовані на пошук мирного врегулювання та вирішення гуманітарних питань, пов'язаних з обміном полоненими", — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Федеральна служба безпеки Росії уточнила деталі можливого обміну полоненими в посольстві Угорщини, зазначає видання, посилаючись на слова Пєскова. Також у повідомленні йдеться про те, що невдовзі після розмови Орбана та Путіна президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського лідера за підрив єдності Заходу та нібито висміяв мирні зусилля Угорщини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова йшла, зокрема, і про війну в Україні. На таке обговорення відреагував глава України Володимир Зеленський.

Дмитро Литвин відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана організувати "різдвяне перемир'я" між Україною і державою-агресором — Росією. Він наголосив, що угорська сторона нічого не обговорювала з нашою державою.

Володимир Зеленський володимир путін Віктор Орбан перемир'я війна в Україні війна

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