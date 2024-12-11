В ОП відреагували на пропозицію Орбана щодо перемир'я на Різдво

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: соцмережа Х

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана організувати "різдвяне перемир'я" між Україною і державою-агресором — Росією. Він наголосив, що угорська сторона нічого не обговорювала з нашою державою.

Про це Литвин сказав у коментарі Новини.LIVE у середу, 11 грудня.

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Литвин наголосив, що, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала і консультацій не проводила. Це стосується і контактів Угорщини з Москвою. Він також наголосив, що Україна ні на що Угорщину не уповноважувала.

Радник ОП додав, що Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених. Вже два тижні тривають відповідні контакти щодо великого обміну до кінця року.

"Ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти, разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі", — додав Литвин.

Також, за словами Литвина, Україна потребує не пустих балачок, а справедливого миру та надійних гарантій безпеки.

Що пропонував Орбан

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та Російській Федерації зробити "різдвяне перемирʼя" та масштабний обмін полоненими

"Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими", — йдеться у заяві.

За словами угорського лідера, Президент України Володимир Зеленський відмовився від цієї ідеї.

"Ми зробили те, що могли", — додав Віктор Орбан.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову Орбана з Путіним. При цьому він згадав, як завершив своє владарювання Асад.

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, спецслужби Угорщини могли незаконно шпигувати за посадовцями Європейського Союзу. Ймовірно, це відбувалося під час їхнього візиту в країну.