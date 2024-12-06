Угорщина могла незаконно шпигувати за посадовцями ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Спецслужби Угорщини могли незаконно шпигувати за посадовцями Європейського Союзу. Ймовірно, це відбувалося під час їхнього візиту в країну.

Про це йдеться у розслідуванні De Tijd та Direkt36.

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Відомо, що працівники Інформаційного офісу Угорщини (IH) здійснювали спостереження за представниками Європейського офісу боротьби з шахрайством (OLAF).

Діяльність угорських спецслужб відбувалася в період з 2015 по 2017 рік, коли працівники OLAF проводили розслідування щодо компаній, пов'язаних з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

У розслідуванні журналістів йдеться, що угорські спецслужби могли використовувати такі методи:

обшуки готельних номерів делегацій ЄС;

злам ноутбуків та завантаження конфіденційної інформації;

прослуховування телефонних розмов;

фізичне стеження за посадовцями під час поїздок на автомобілях.

Керівник пресслужби офісу прем’єр-міністра Угорщини Берталан Хавасі відповів на запит щодо ставлення уряду до розслідування.

"Ми не маємо справу з фейковими новинами", — сказав він.

Проте, як зазначило видання, раніше Угорщину вже звинувачували в зломах телефонів журналістів, активістів та опозиційних діячів. Також у 2021 році уряд визнав купівлю ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп і Віктор Орбан провели декілька телефонних розмов, під час яких обговорювали ситуацію в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко засудив дозвіл США на удари ракетами дальнього радіуса по території Росії.