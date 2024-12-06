Війна в Україні — Орбан зробив гучну заяву про вирішальну роль США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки відіграють вирішальну роль у війні в Україні. Ситуація повинна змінитися, коли новообраний президент США Дональд Трампа вступить на посаду.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ранковій програмі радіостанції Kossuth.

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Орбан заявив, що Сполучені Штати відігрівають вирішальну роль у війні в Україні. За його словами, без участі США конфлікт в Україні вже давно був би завершений, і Україна не змогла б чинити опір без допомоги Америки.

"Без Америки цієї війни не було б. Без Америки цей конфлікт давно б закінчився. Україна не змогла б чинити опір без участі Америки", — сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Також Орбан висловив великі надії на повернення Дональда Трампа до президентського крісла, вважаючи, що ситуація зміниться після того, як новообраний президент США вступить на посаду.

Угорський прем'єр також зауважив, що Росія "зміцнилася за часів українського конфлікту", в той час, як Україна, на його думку, "ослабла"

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

Раніше ми писали про те, що новообраний президент США Дональд Трамп та Віктор Орбан провели кілька телефонних розмов. Йшлося зокрема й про Україну.