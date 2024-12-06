Салліван пообіцяв надати Україні ще 20 млрд дол. допомоги

Радник Байдена Джейк Салліван. Фото: Reuters

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

Про це пише The Guardian у п'ятницю, 6 грудня.

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У матеріалі йдеться, що Білий дім в останню хвилину розробив стратегію для зміцнення військової позиції України, яка включає військову допомогу та нові широкі санкції проти Росії.

Після зустрічі з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком Салліван пообіцяв надати сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня.

Також США підтримають Україну у розв'язанні кадрових проблем, пропонуючи тренувати нові війська на полігонах за межами української території. Паралельно досягнуто домовленості про надання 20 мільярдів доларів кредитів, які візьмуть із заморожених російських активів.

Нагадаємо, Україна та США підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

А державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності зниження мобілізаційного віку в Україні.