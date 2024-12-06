Салливан пообещал выделить Украине еще 20 млрд дол. помощи

Советник Байдена Джейк Салливан. Фото: Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.

Об этом пишет The Guardian в пятницу, 6 декабря.

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В материале говорится, что Белый дом в последнюю минуту разработал стратегию по укреплению военной позиции Украины, которая включает военную помощь и новые широкие санкции против России.

После встречи с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком Салливан пообещал предоставить сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронемашин до середины января.

Также США поддержат Украину в решении кадровых проблем, предлагая тренировать новые войска на полигонах за пределами украинской территории. Параллельно достигнута договоренность о предоставлении 20 миллиардов долларов кредитов, которые возьмут из замороженных российских активов.

Напомним, Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве по обеспечению устойчивости энергетической системы Украины.

А государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость снижения мобилизационного возраста в Украине.