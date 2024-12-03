Україна та США підписали Меморандум про допомогу в енергетичній сфері

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman

У штаб-квартирі НАТО міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Він передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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У МЗС зазначили, що документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman

Йдеться про:

відновлення її критичної інфраструктури;

запровадження розподіленої генерації;

реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заслухав доповідь про стан енергетики та висловив вдячність ремонтним бригадам і працівникам енергокомпаній, які активно працюють над усуненням наслідків російських атак.

Також 4 грудня в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Їх застосовуватимуть із 06:00 до 22:00.