Україна та США підписали Меморандум про допомогу в енергетичній сфері

Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про енергосистему
У штаб-квартирі НАТО міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Він передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Telegram у вівторок, 3 грудня.
Меморандум між Україною та США
У МЗС зазначили, що документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.
Йдеться про:
- відновлення її критичної інфраструктури;
- запровадження розподіленої генерації;
- реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки.
Нагадаємо, Зеленський заслухав доповідь про стан енергетики та висловив вдячність ремонтним бригадам і працівникам енергокомпаній, які активно працюють над усуненням наслідків російських атак.
Також 4 грудня в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Їх застосовуватимуть із 06:00 до 22:00.
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