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Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про енергосистему

3 грудня 2024 20:57
Аркадій Пастула - Редактор
Україна та США підписали Меморандум про допомогу в енергетичній сфері
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman
Аркадій Пастула - Редактор

У штаб-квартирі НАТО міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Він передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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У МЗС зазначили, що документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.

Блінкен та Сибіга
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman

Йдеться про:

  • відновлення її критичної інфраструктури;
  • запровадження розподіленої генерації;
  • реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки.
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Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заслухав доповідь про стан енергетики та висловив вдячність ремонтним бригадам і працівникам енергокомпаній, які активно працюють над усуненням наслідків російських атак.

Також 4 грудня в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Їх застосовуватимуть із 06:00 до 22:00. 

США Андрій Сибіга електроенергія Ентоні Блінкен Україна енергосистема

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