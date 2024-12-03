Ситуація в енергосистемі та на фронті — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що заслухав доповіді щодо ситуації на фронті та енергетику. Також він назвав, що входить в новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Ситуація на фронті

Зеленський на початку дня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на передовій. Він зазначив, що Донецькі напрямки наразі потребують суттєвого посилення, зокрема, зброї від партнерів.

"І щодо цього детально говоримо з партнерами. І працюємо самі — збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності", — наголосив глава держави.

Зеленський повідомив, що із закордонних відряджень повернувся міністр оборони Рустем Умєров, який доповів щодо нових домовленостей та реалізації попередніх.

Президент каже, що у грудні Україна очікує системи ППО від декількох партнерів. Крім того, є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для повітряного щита. Зеленський підкреслив, що зима — це величезна спокуса для російських окупантів.

Енергосистема України

Український лідер заслухав також доповідь щодо енергетики. Він подякував усім ремонтним бригадам, кожному працівнику енергокомпаній, які зараз ліквідовують наслідки російських ударів і захищають систему.

"Дуже важлива сумлінна робота в кожному регіоні, на кожному об’єкті. І це відповідальність не лише за свій об’єкт, а за всю країну — за стійкість усієї нашої держави та захист усіх наших людей. Максимально треба зараз відпрацювати на рівні від уряду та Міністерства енергетики до всіх наших областей і громад", — зазначив Зеленський.

Пакет допомоги від США

Глава держави розповів, що напередодні було оголошено новий пакет зброї від США.

"Темп логістики зростає, і саме це потрібно. Цей пакет обсягом 725 мільйонів доларів. Ракети для ППО, артилерія, засоби для стабілізації наших позицій", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував дослідження Єльського університету щодо викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Також 3 грудня глава держави провів засідання Ставки, на якому однією з ключових тем стало обговорення укладання контрактів на виробництво зброї в Україні.