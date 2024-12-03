Ситуация в энергосистеме и на фронте — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклады по ситуации на фронте и энергетике. Также он назвал, что входит в новый пакет помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении во вторник, 3 декабря.

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Ситуация на фронте

Зеленский в начале дня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на передовой. Он отметил, что Донецкие направления сейчас требуют существенного усиления, в частности, оружия от партнеров.

"И по этому поводу подробно говорим с партнерами. И работаем сами — увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", — подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил, что из зарубежных командировок вернулся министр обороны Рустем Умеров, который доложил о новых договоренностях и реализации предыдущих.

Президент говорит, что в декабре Украина ожидает системы ПВО от нескольких партнеров. Кроме того, есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для воздушного щита. Зеленский подчеркнул, что зима — это огромный соблазн для российских оккупантов.

Энергосистема Украины

Украинский лидер заслушал также доклад по энергетике. Он поблагодарил все ремонтные бригады, каждого работника энергокомпаний, которые сейчас ликвидируют последствия российских ударов и защищают систему.

"Очень важна добросовестная работа в каждом регионе, на каждом объекте. И это ответственность не только за свой объект, а за всю страну — за устойчивость всего нашего государства и защиту всех наших людей. Максимально надо сейчас отработать на уровне от правительства и Министерства энергетики до всех наших областей и громад", — отметил Зеленский.

Пакет помощи от США

Глава государства рассказал, что накануне был объявлен новый пакет оружия от США.

"Темп логистики растет, и именно это нужно. Этот пакет объемом 725 миллионов долларов. Ракеты для ПВО, артиллерия, средства для стабилизации наших позиций", — добавил он.

Напомним, Зеленский прокомментировал исследование Йельского университета по похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

Также 3 декабря глава государства провел заседание Ставки, на котором одной из ключевых тем стало обсуждение заключения контрактов на производство оружия в Украине.