Зеленський провів засідання Ставки — обговорили замовлення дронів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Однією з головних тем були доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 3 грудня.

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Президент провів засідання Ставки

"Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно — щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", — розповів Зеленський.

Також присутні заслухали доповідь щодо випробування нових типів ракет. Президент наголосив, що варто подякувати українським розробникам ракет та додав, що виробництво буде прискорене.

"Обговорили сьогодні також завдання по контрактах на виробництво артилерії", — сказав глава держави.

Також президент провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали про захист обʼєктів енергетики та відновлювальні роботи.

"Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", — підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський про результати засідання Ставки. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що станом на сьогоднішній день українській армії не вистачає сил, щоб повернути Крим військовим шляхом. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи урегулювання війни.

Також Зеленський підсумував візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ у понеділок, 2 грудня. За його словами, це була одна з найдовших двосторонніх зустрічей. Вона тривала довше, ніж дві години.