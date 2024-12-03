Зеленський заявив, що у ЗСУ недостатньо сил, щоб повернути Крим

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Станом на сьогоднішній день українській армії не вистачає сил, щоб повернути Крим військовим шляхом. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи урегулювання війни.

Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави визнав, що зараз у ЗСУ недостатньо сил, щоб повернути півострів. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи, але після того, коли Україна буде знати, що вона настільки сильна, що росіяни не повернуться знову з агресією.

"Повинне бути справедливе закінчення війни, повинні бути чіткі гарантії безпеки для України. Ми повинні зробити так, щоб Україна в сильній позиції розпочала дипломатичне урегулювання", — наголосив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін повинен знати, що Україна повернеться на всі свої землі.

"І бажано повернутись дипломатичним шляхом, бо це зменшує жертви", — підкреслив український лідер.

Також Зеленський пояснив журналістам, що Крим є стратегічним не лише для нашої країни, але й для всього світу. Оскільки той, хто контролює цей півострів, той контролює безпеку в Чорному морю. Зокрема, всі коридори життєдіяльності, харчової і продовольчої безпеки. Після окупації Путін порушив безпеку.

"Ось вам приклад. Коли він окупував Крим, він нам заблокував Чорне море: в Африку, в Азію, в країни Європи. В деякі країни не приходила агропромислова продукція України. Ось вам приклад — це контролю Чорного моря. Контроль через те, що він контролює Крим", — сказав Зеленський.

Він резюмував, що вищевказане — є питанням безпеки для всього регіону.

Нагадаємо, днями раніше Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Також він додав, що вступ до НАТО і ЄС — це ключові гарантії безпеки для нашої країни.

Крім того президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.