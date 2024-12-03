Зеленський заявив, що у ЗСУ недостатньо сил, щоб повернути Крим

Зеленський пояснив, чому Україна не може повернути Крим
Станом на сьогоднішній день українській армії не вистачає сил, щоб повернути Крим військовим шляхом. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи урегулювання війни.
Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський.
На яких умовах може бути дипломатичне урегулювання
Голова держави визнав, що зараз у ЗСУ недостатньо сил, щоб повернути півострів. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи, але після того, коли Україна буде знати, що вона настільки сильна, що росіяни не повернуться знову з агресією.
"Повинне бути справедливе закінчення війни, повинні бути чіткі гарантії безпеки для України. Ми повинні зробити так, щоб Україна в сильній позиції розпочала дипломатичне урегулювання", — наголосив президент.
Водночас Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін повинен знати, що Україна повернеться на всі свої землі.
"І бажано повернутись дипломатичним шляхом, бо це зменшує жертви", — підкреслив український лідер.
Також Зеленський пояснив журналістам, що Крим є стратегічним не лише для нашої країни, але й для всього світу. Оскільки той, хто контролює цей півострів, той контролює безпеку в Чорному морю. Зокрема, всі коридори життєдіяльності, харчової і продовольчої безпеки. Після окупації Путін порушив безпеку.
"Ось вам приклад. Коли він окупував Крим, він нам заблокував Чорне море: в Африку, в Азію, в країни Європи. В деякі країни не приходила агропромислова продукція України. Ось вам приклад — це контролю Чорного моря. Контроль через те, що він контролює Крим", — сказав Зеленський.
Він резюмував, що вищевказане — є питанням безпеки для всього регіону.
Нагадаємо, днями раніше Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Також він додав, що вступ до НАТО і ЄС — це ключові гарантії безпеки для нашої країни.
Крім того президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.
Читайте Новини.LIVE!