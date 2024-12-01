Війна в Україні — Зеленський категорично відреагував на визнання окупації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Вступ до НАТО та ЄС є ключовими гарантіями безпеки для нашої країни, проте часткове запрошення неможливе.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом Євроради Антоніу Кошта, повідомляє Новини.LIVE у неділю, 1 грудня.

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Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх територій Росією.

"Ми не визнаємо ці землі російськими — це суто наші землі та наші люди, тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться, дуже хотілося б, щоб дипломатичним шляхом, аби не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє, але я хочу, щоб цивілізований світ в більшості своїй це розумів", — підкреслив президент.

Вступ України до НАТО

Говорячи про євроатлантичну інтеграцію, президент наголосив, що вступ до ЄС і НАТО є ключовими для гарантування безпеки України.

"Найкращі гарантії безпеки для нас — це НАТО, економічні гарантії безпеки для нас — це ЄС. Це дві вимоги і, які б майбутні дипломатичні шляхи закінчення війни не були, для нас НАТО і ЄС це принципові речі, і вони будуть там, я в цьому впевнений", — підкреслив глава держави.

Він додав, що часткове запрошення до НАТО неможливе, адже це означало б фактичне визнання окупації частини наших територій. Зеленський зазначив, що інтеграція має бути повноцінною, і Україна ніколи не погодиться на інше.

"Будь-які формати щодо вступу в НАТО Україна не отримувала від партнерів, тому не варто це обговорювати", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, новий президент Європейської ради Антоніу Кошта 1 грудня прибув з візитом до Києва, де його зустрів Володимир Зеленський.

Разом із ним до України приїхала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.

За підсумками зустрічі із Антоніу Кошта президент України заявив, що єдність і скоординованість Європи є запорукою безпеки, економічного зростання та глобального лідерства.