Зеленський у Києві зустрівся з Антоніу Коштою та Каєю Каллас — що відомо

Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: ОП

У неділю, 1 грудня, Президент України Володимир Зеленський привітав у Києві нове керівництво європейських інституцій. Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Верховною представницею ЄС з закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас.

Відео зустрічі український лідер опублікував у Telegram.

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Зеленський під час зустрічі з Коштою наголосив на важливості співпраці для досягнення миру в Європі, підкресливши, що війна, яку Росія веде проти України, є загрозою для всієї Європи.

"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир — це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни", — зазначив президент.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Також глава держави зустрівся з Каллас, під час розмови йшлося про потреби України в системах протиповітряної оборони для захисту мирного населення.

"Перш за все говорили про потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", — додав Зеленський.

Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув з візитом до Києва 1 грудня. Разом з ним до Києва приїхала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.