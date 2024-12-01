Зеленский в Киеве встретился с Антониу Коштой и Каей Каллас — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: ОП

В воскресенье, 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве новое руководство европейских институций. Глава государства встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Видео встречи украинский лидер опубликовал в Telegram.

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Зеленский во время встречи с Коштой отметил важность сотрудничества для достижения мира в Европе, подчеркнув, что война, которую Россия ведет против Украины, представляет угрозу для всей Европы.

"Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир — это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу — институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны", — отметил президент.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Также глава государства встретился с Каллас, во время разговора речь шла о потребностях Украины в системах противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

"Прежде всего, говорили о потребностях в системах ПВО для защиты жизни в Украине. Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", — добавил Зеленский.

Напомним, новый президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл с визитом в Киев 1 декабря. Вместе с ним в Киев приехала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.