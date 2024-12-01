Зустріч Зеленського та Кошта у Києві 1 грудня - про що говорили

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: ОП

Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта у неділю, 1 грудня, прибув з візитом до Києва. У столиці з ним зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

На пресбрифінгу побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський про зустріч

Зеленський оголосив, що сторони обговорювали чотири найважливіші питання на перемовинах.

Першим є оборона, зокрема, потреба в системах ППО, адже за останній місяць РФ випустила 347 ракет різних типів та 2 500 дронів по Україні. Жодна інша країна у світі не стикалася з таким безпрецедентним обстрілом.

Другим є ситуація на фронті, а третім виробництво зброї — закликають більше інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Кошти від російських активів надійдуть Україні вже у січні 2025 року, вони мають працювати проти російського вторгнення.

А після передачі 50 мільярдів євро конфіскованих активів Україна відкриває перемовини щодо передачі всіх заморожених активів РФ.

Журналістка Новини.LIVE запитала в віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, про яку суму може йти мова. Оскільки в ЗМІ поширюється інформація, що йдеться про 350 мільярдів євро. У відповідь посадовиця зазначила, що сума може бути навіть більшою за названу.

Крім того, за словами Зеленського, Україна очікує запрошення до НАТО, бо це є найкращими нашими гарантіями безпеки.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: ОП

Що казав Кошта

Перший робочий день нового голови Євроради збігся з річницею Всеукраїнського референдуму в Україні. Кошта розповів, що разом з Зеленським говорили про новий санкційний пакет і він має стосуватися тіньового флоту танкерів РФ, адже це є найбільшою частиною доходів Росії на війну проти України.

Також йшлося про євроінтеграцію, вступ до ЄС та запрошення до НАТО.

"Міжнародне право має взяти верх над цинічним вторгненням РФ. Мир має запанувати, Європа та ми поважаємо територіальну цілісність України та поважаємо її кордони", — зауважив Кошта.

Зустріч із представниками ЄС у Києві. Фото: ОП

Він наголосив, що ядерні погрози є неприпустимими, а російські атаки проти цивільного населення є нелюдськими. Посадовець запевнив у наданні подальшої допомоги Україні та з ремонту генеруючих енергопотужностей.

Крім того, цього місяця ЄС передасть 4,2 мільярда євро у бюджет України, а наступного року щомісяця надаватимуть по 1,5 мільярда євро. Ці кошти будуть надходити з доходів російських заморожених активів, і їх можна буде використовувати на фінансування армії.

Нагадаємо, разом з ним до Києва приїхала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.

А 9 листопада до Києва приїжджав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.