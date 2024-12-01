Встреча Зеленского и Кошта в Киеве 1 декабря - о чем говорили

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: ОП

Новый президент Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье, 1 декабря, прибыл с визитом в Киев. В столице с ним встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

На пресс-брифинге побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский о встрече

Зеленский объявил, что стороны обсуждали четыре важнейших вопроса на переговорах.

Первым стала оборона, в частности, потребность в системах ПВО, ведь за последний месяц РФ выпустила 347 ракет разных типов и 2 500 дронов по Украине. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким беспрецедентным обстрелом.

Вторым является ситуация на фронте, а третьим производство оружия — призывают больше инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс. Средства от российских активов поступят Украине уже в январе 2025 года, они должны работать против российского вторжения.

А после передачи 50 миллиардов евро конфискованных активов Украина открывает переговоры о передаче всех замороженных активов РФ.

Журналистка Новини.LIVE спросила у вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, о какой сумме может идти речь, поскольку в СМИ распространяется информация, что речь идет о 350 миллиардах евро. Она ответила, что, может, даже больше названной.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина ожидает приглашения в НАТО, потому что это лучшие наши гарантии безопасности.

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: ОП

Что говорил Кошта

Первый рабочий день нового главы Евросовета совпал с годовщиной Всеукраинского референдума в Украине. Кошта рассказал, что вместе с Зеленским говорили о новом санкционном пакете, который будет касаться теневого флота танкеров РФ, ведь это самая большая часть доходов России на войну против Украины.

Речь также шла о евроинтеграции, вступлении в ЕС и приглашении в НАТО.

"Международное право должно одержать верх над циничным вторжением РФ. Мир должен воцариться, Европа и мы уважаем территориальную целостность Украины и уважаем ее границы", — отметил Кошта.

Встреча с представителями ЕС в Киеве. Фото: ОП

Он подчеркнул, что ядерные угрозы недопустимы, а российские атаки против гражданского населения являются бесчеловечными.

Кроме того, в этом месяце ЕС передаст 4,2 миллиарда евро в бюджет Украины, а в следующем году ежемесячно будут предоставлять по 1,5 миллиарда евро.

Напомним, вместе с ним в Киев приехала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

А 9 ноября в Киев приезжал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.