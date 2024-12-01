Война в Украине — Зеленский категорически отреагировал на признание оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Вступление в НАТО и ЕС является ключевыми гарантиями безопасности нашей страны, однако частичное приглашение невозможно.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ по итогам встречи с Президентом Евросовета Антониу Коштой, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 1 декабря.

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Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает оккупацию своих территорий Россией.

"Мы не признаем эти земли российскими — это чисто наши земли и наши люди, временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется, очень хотелось бы, чтобы дипломатическим путем, чтобы не были такие жертвы. Я не уверен, что Путин это понимает, но я хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал", — подчеркнул Президент.

Вступление Украины в НАТО

Говоря о евроатлантической интеграции, Президент подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО являются ключевыми для обеспечения безопасности Украины.

"Лучшие гарантии безопасности для нас — это НАТО, экономические гарантии безопасности для нас — это ЕС. Это два требования и, какие бы будущие дипломатические пути окончания войны не были, для нас НАТО и ЕС это принципиальные вещи и они будут там, я в этом уверен", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что частичное приглашение в НАТО невозможно, ведь это означало бы фактическое признание оккупации части наших территорий. Зеленский отметил, что интеграция должна быть полноценной, и Украина никогда не согласится на другое.

"Любые форматы по вступлению в НАТО Украина не получала от партнеров, поэтому не стоит это обсуждать", — отметил Зеленский.

Напомним, новый президент Европейского совета Антониу Кошта 1 декабря прибыл с визитом в Киев, где его встретил Владимир Зеленский.

Вместе с ним в Украину приехала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

По итогам встречи с Антониу Коштой Президент Украины заявил, что единство и скоординированность Европы является залогом безопасности, экономического роста и глобального лидерства.