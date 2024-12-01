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Зеленський підсумував зустріч із президентом Євроради — деталі

1 грудня 2024 17:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зустріч Зеленського з Антоніу Коштою — підсумки обговорень
Президент Володимир Зеленський з президентом Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Кошта. Він заявив, що єдність і скоординованість Європи є запорукою безпеки, економічного зростання та глобального лідерства. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 1 грудня.

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Зустріч Зеленського з президентом Євроради

У неділю, 1 грудня, Зеленський зустрівся із  президентом Європейської ради Антоніу Кошта, який прибув до Києва.

Однією із ключових тем зустрічі стала посилення ППО в Україні. Глава держави передав конкретні потреби для зміцнення повітряного щита. Під час зустрічі також обговорили посилення санкційної політики та  ситуацію на фронті.

Згодом президент України поспілкувався із представниками ЗМІ, де заявив про те, що Європа не має більш вигідної альтернативи, окрім об'єднаної та скоординованої співпраці на континенті з усіма партнерами у світі. 

"Єднання, співпраця й координація завжди даватимуть усій Європі більше безпеки, більше економічного зростання та більше лідерства в глобальних відносинах. І це в інтересах кожної європейської нації", — написав глава держави.

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського із новим президентом Європейської ради Антоніу Кошта було обговорено чотири найважливіші питання на перемовинах.

Ми також писали про те, що разом з Антоніу Кошта до Києва приїхала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос. 

Володимир Зеленський Європейський союз Європа війна в Україні Антоніу Кошта

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