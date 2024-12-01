Встреча Зеленского с Антониу Коштой — итоги обсуждений

Президент Владимир Зеленский с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами по итогам встречи с президентом Европейского совета Антониу Кошта. Он заявил, что единство и скоординированность Европы является залогом безопасности, экономического роста и глобального лидерства.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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В воскресенье, 1 декабря, Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошта, который прибыл в Киев.

Одной из ключевых тем встречи стало усиление ПВО в Украине. Глава государства передал конкретные потребности для укрепления воздушного щита. Во время встречи также обсудили усиление санкционной политики и ситуацию на фронте.

Впоследствии президент Украины пообщался с представителями СМИ, где заявил о том, что Европа не имеет более выгодной альтернативы, кроме объединенного и скоординированного сотрудничества на континенте со всеми партнерами в мире.

"Единение, сотрудничество и координация всегда будут давать всей Европе больше безопасности, больше экономического роста и больше лидерства в глобальных отношениях. И это в интересах каждой европейской нации",— написал глава государства.

Напомним, во время встречи Владимира Зеленского с новым президентом Европейского совета Антониу Коштп были обсуждены четыре важнейших вопроса на переговорах.

Мы также писали о том, что вместе с Антониу Кошта в Киев приехала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.