Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым arrow

Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым

3 декабря 2024 00:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский заявил, что у ВСУ недостаточно сил, чтобы вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

На сегодняшний день украинской армии не хватает сил, чтобы вернуть Крым военным путем. Поэтому нужно находить дипломатические пути урегулирования войны.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

На каких условиях может быть дипломатическое урегулирование

Глава государства признал, что сейчас у ВСУ недостаточно сил, чтобы вернуть полуостров. Поэтому необходимо находить дипломатические пути, но после того, как Украина будет знать, что она настолько сильна, что россияне не вернутся снова с агрессией.

"Должно быть справедливым окончание войны, должны быть четкие гарантии безопасности для Украины. Мы должны сделать так, чтобы Украина в сильной позиции начала дипломатическое урегулирование", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин должен знать, что Украина вернется на все свои земли.

"И желательно вернуться по дипломатическому пути, потому что это уменьшает жертвы", — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский объяснил журналистам, что Крым стратегически важен не только для нашей страны, но и для всего мира. Поскольку тот, кто контролирует этот остров, тот контролирует безопасность в Черном море. В частности, все коридоры жизнедеятельности, пищевой и продовольственной безопасности. После оккупации Путин нарушил безопасность.

"Вот вам пример. Когда он оккупировал Крым, он нам заблокировал Черное море: в Африку, в Азию, в страны Европы. В некоторые страны не приходила агропромышленная продукция Украины. Вот вам пример — это контроль Черного моря. Контроль из-за того, что он контролирует Крым", — сказал Зеленский.

Он резюмировал, что вышеуказанное является вопросом безопасности для всего региона.

Напомним, на днях ранее Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Также он добавил, что вступление в НАТО и ЕС — ключевые гарантии безопасности для нашей страны.

Кроме того, президент говорил, что основными скептиками относительно вступления Украины в Альянс являются три страны. Речь идет о США, Венгрии и Германии.

Владимир Зеленский Крым владимир путин война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд

01:30 Есть ли дезертиры среди воинов ВСУ в Польше, ответил министр

00:34 Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым

00:30 Что изменится в работе ТЦК к Новому году 2025 — все о повестках

00:14 Меню на Рождество 2024 — 12 блюд на Сочельник

2 декабря 2024

23:55 Отключение света в Киеве — когда будут ограничения завтра

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

22:33 Сколько воинов вернулось на фронт после СОЧ

22:33 Брату без вести пропавшего воина не дали отсрочку — решение суда

21:57 Военный из Одесчины убил друга за его поведение — приговор суда

01:32 Военный отказался выполнить приказ командира — решивший суд

01:30 Есть ли дезертиры среди воинов ВСУ в Польше, ответил министр

00:34 Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым

00:30 Что изменится в работе ТЦК к Новому году 2025 — все о повестках

00:14 Меню на Рождество 2024 — 12 блюд на Сочельник

2 декабря 2024

23:55 Отключение света в Киеве — когда будут ограничения завтра

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

22:33 Сколько воинов вернулось на фронт после СОЧ

22:33 Брату без вести пропавшего воина не дали отсрочку — решение суда

21:57 Военный из Одесчины убил друга за его поведение — приговор суда

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК