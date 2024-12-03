Зеленский заявил, что у ВСУ недостаточно сил, чтобы вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На сегодняшний день украинской армии не хватает сил, чтобы вернуть Крым военным путем. Поэтому нужно находить дипломатические пути урегулирования войны.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства признал, что сейчас у ВСУ недостаточно сил, чтобы вернуть полуостров. Поэтому необходимо находить дипломатические пути, но после того, как Украина будет знать, что она настолько сильна, что россияне не вернутся снова с агрессией.

"Должно быть справедливым окончание войны, должны быть четкие гарантии безопасности для Украины. Мы должны сделать так, чтобы Украина в сильной позиции начала дипломатическое урегулирование", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин должен знать, что Украина вернется на все свои земли.

"И желательно вернуться по дипломатическому пути, потому что это уменьшает жертвы", — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский объяснил журналистам, что Крым стратегически важен не только для нашей страны, но и для всего мира. Поскольку тот, кто контролирует этот остров, тот контролирует безопасность в Черном море. В частности, все коридоры жизнедеятельности, пищевой и продовольственной безопасности. После оккупации Путин нарушил безопасность.

"Вот вам пример. Когда он оккупировал Крым, он нам заблокировал Черное море: в Африку, в Азию, в страны Европы. В некоторые страны не приходила агропромышленная продукция Украины. Вот вам пример — это контроль Черного моря. Контроль из-за того, что он контролирует Крым", — сказал Зеленский.

Он резюмировал, что вышеуказанное является вопросом безопасности для всего региона.

Напомним, на днях ранее Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Также он добавил, что вступление в НАТО и ЕС — ключевые гарантии безопасности для нашей страны.

Кроме того, президент говорил, что основными скептиками относительно вступления Украины в Альянс являются три страны. Речь идет о США, Венгрии и Германии.