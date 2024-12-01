Хто проти вступу України до НАТО — Зеленський назвав країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Основними скептиками щодо вступу України до НАТО є три країни. Україна не має ілюзій щодо швидкого приєднання до Альянсу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 1 грудня, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, основними скептиками щодо вступу України до НАТО є Сполучені штати, Угорщина та Німеччина. Глава держави наголосив, що Україна не має ілюзій щодо швидкого приєднання до Альянсу, проте прагне отримати чітку рекомендацію від міністрів закордонних справ країн НАТО про незворотній курс країни до членства.

Президент підкреслив, що така рекомендація не несе жодних ризиків для Альянсу, але може стати важливим сигналом для скептиків, зокрема в Європі. Український лідер вважає, що Сполучені Штати, як лідер серед країн НАТО, мають вплинути на позицію тих, хто гальмує процес інтеграції України до Альянсу.

"Я особисто, і більшість країн НАТО, не бачу жодних ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ", — підсумував Зеленський.

Раніше на прессконференції 1 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на часткове запрошення до НАТО, оскільки це означало б визнання окупованих територій російськими. Також глава держави сказав, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій.