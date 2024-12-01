Запрошення України до НАТО — Зеленський сказав, чому не погодиться на часткове приєднання до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AP/Євген Малолєтка

Україна не погодиться на часткове запрошення до НАТО, оскільки це означало б визнання окупованих територій російськими. Київ розуміє небажання країн-членів Альянсу ризикувати прямим втягуванням у війну.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 1 грудня, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, запрошення України до НАТО має стосуватися всієї території країни, а не лише її частини. Він підкреслив, що визнання окупованих територій російськими є неприйнятним, і Україна ніколи не погодиться на такий підхід.

"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території, не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій", — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Росією українських територій.

"Ми не визнаємо ці землі російськими. Це наші землі, це наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість повернулась дипломатичним шляхом. Я не впевнений, що Путін це розуміє, але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", — наголосив Зеленський.

Український лідер також згадав про п'яту статтю НАТО, яка гарантує колективну оборону. Він пояснив, що Україна розуміє, що ця стаття не може діяти під час війни, оскільки країни-члени Альянсу прагнуть уникнути прямого залучення у конфлікт.

"Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО", —підсумував Президент.

Нагадаємо, 1 грудня Президент України Володимир Зеленський привітав у Києві нове керівництво європейських інституцій. Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Верховною представницею ЄС з закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас. Український лідер також поспілкувався із журналістами та заявив, що єдність і скоординованість Європи є запорукою безпеки, економічного зростання та глобального лідерства.