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Зеленский объяснил невозможность частичного вступления в НАТО

1 декабря 2024 18:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Приглашение Украины в НАТО — Зеленский сказал, почему не согласится на частичное присоединение к Альянсу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP/Евгений Малолетка
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина не согласится на частичное приглашение в НАТО, поскольку это означало бы признание оккупированных территорий российскими. Киев понимает нежелание стран-членов Альянса рисковать прямым втягиванием в войну.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 1 декабря, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, приглашение Украины в НАТО должно касаться всей территории страны, а не только ее части. Он подчеркнул, что признание оккупированных территорий российскими неприемлемо, и Украина никогда не согласится на такой подход.

"Не может быть приглашена в НАТО часть территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий" , — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда юридически не признает оккупацию Россией украинских территорий.

"Мы не признаем эти земли российскими. Это наши земли, это наши люди. Временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство вернулось по дипломатическому пути. Я не уверен, что Путин это понимает, но хочу , чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также упомянул о пятой статье НАТО, гарантирующей коллективную оборону. Он объяснил, что Украина понимает, что эта статья не может действовать во время войны, поскольку страны-члены Альянса стремятся избежать прямого вовлечения в конфликт.

"Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду по отношению к армиям членов НАТО", — подытожил президент.

Напомним, 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве новое руководство европейских институций. Глава государства встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошта и Верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Украинский лидер также пообщался с журналистами и заявил, что единство и скоординированность Европы является залогом безопасности, экономического роста и глобального лидерства.

Владимир Зеленский НАТО президент Альянс война в Украине війна

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