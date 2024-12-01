Кто против вступления Украины в НАТО — Зеленский назвал страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Основными скептиками вступления Украины в НАТО являются три страны. У Украины нет иллюзий относительно быстрого присоединения к Альянсу.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 1 декабря, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, основными скептиками вступления Украины в НАТО являются Соединенные штаты, Венгрия и Германия. Глава государства подчеркнул, что Украина не питает иллюзий относительно быстрого присоединения к Альянсу, однако стремится получить четкую рекомендацию от министров иностранных дел стран НАТО о необратимом курсе страны к членству.

Президент подчеркнул, что такая рекомендация не несет никаких рисков для Альянса, но может стать важным сигналом для скептиков, в частности, в Европе. Украинский лидер считает, что Соединенные Штаты как лидер среди стран НАТО должны повлиять на позицию тех, кто тормозит процесс интеграции Украины в Альянс.

"Я лично, и большинство стран НАТО, не вижу никаких рисков от рекомендаций по поводу позитивного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение. Это рекомендация министров иностранных дел", — подытожил Зеленский.

Ранее на пресс-конференции 1 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное приглашение в НАТО, поскольку это означало бы признание оккупированных территорий российскими. Также глава государства сказал, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий.