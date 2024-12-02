Зеленський послав Росію на три літери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський різко відповів, на що повинна піти Росія. Він наголосив, що "бажано на три букви".

Про це український лідер сказав на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви", — наголосив глава держави.

Він пояснив, що Росія повинна зрозуміти, що вбиває українців, а Україна захищається і бореться з ворогом.

"І поки що наші плани не змінилися. Звичайно, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що з початку великої війни він 17 разів зустрічався з Шольцом і 30 разів зідзвонювався.

Раніше Зеленський заявив, що кадрові зміни в Збройних силах не є останніми і потрібні для швидшого досягнення мети.