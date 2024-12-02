Кадрові зміни в ЗСУ — Зеленський пояснив причину

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних силах не є останніми. Зміни необхідні, щоб рухатися швидше до поставленої мети.

Про це Зеленський сказав під час спільної з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Нещодавно я представляв План стійкості нашої держави. І оборонні спроможності наших військ є одним з пріоритетних напрямків", — наголосив президент.

Глава держави наголосив, що План стійкості передбачає конкретні реформи, а також кадрові перестановки. Ті з них, які відбулися нещодавно, не є останніми.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів Ставку. Під час засідання були ухвалені важливі кадрові рішення для української армії. Було призначено нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Нещодавно Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської міської військової адміністрації. Новим очільником став Сергій Кривошеєнко.