Новим головою Сумської МВА став Сергій Кривошеєнко —що про нього відомо

Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської міської військової адміністрації. Новим очільником став Сергій Кривошеєнко.
Про це йдеться в розпорядженні Президента України Володимира Зеленського від 25 листопада.
У Сумській МВА призначили нового начальника
Згідно з указом Президента України №138/2024-рп, новим керівником Сумської міської військової адміністрації став Сергій Кривошеєнко.
З листопада 2023 року посаду очільника займав Олексій Дрозденко.
Відомо, що з серпня 2024 року Кривошеєнко був заступником Дрозденска в Сумській МВА. Сам чоловік родом із Донецька та має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він завершив навчання в Запорізькому національному університеті.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 особи.
Серед них були гравець збірної України Анатолій Тимощук та колишній президент київського "Арсенала" Вадим Рабінович.
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