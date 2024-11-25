Новим головою Сумської МВА став Сергій Кривошеєнко —що про нього відомо

Новий начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. Фото: smr.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської міської військової адміністрації. Новим очільником став Сергій Кривошеєнко.

Про це йдеться в розпорядженні Президента України Володимира Зеленського від 25 листопада.

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Згідно з указом Президента України №138/2024-рп, новим керівником Сумської міської військової адміністрації став Сергій Кривошеєнко.

Розпорядження про призначення Кривошеєнка на нову посаду. Фото: president.gov.ua

З листопада 2023 року посаду очільника займав Олексій Дрозденко.

Розпорядження про звільнення начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка. Фото: president.gov.ua

Відомо, що з серпня 2024 року Кривошеєнко був заступником Дрозденска в Сумській МВА. Сам чоловік родом із Донецька та має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він завершив навчання в Запорізькому національному університеті.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 особи.

Серед них були гравець збірної України Анатолій Тимощук та колишній президент київського "Арсенала" Вадим Рабінович.