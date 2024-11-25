Новым главой Сумской МВА стал Сергей Кривошеенко — что о нем известно

Зеленский назначил нового начальника Сумской ГВА
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым главой стал Сергей Кривошеенко.
Об этом говорится в распоряжении Президента Украины Владимира Зеленского от 25 ноября.
В Сумской ГВА назначили нового начальника
Согласно указу Президента Украины №138/2024-рп, новым руководителем Сумской городской военной администрации стал Сергей Кривошеенко.
С ноября 2023 года должность руководителя занимал Алексей Дрозденко.
Известно, что с августа 2024 года Кривошеенко был заместителем Дрозденско в Сумской МВА. Сам мужчина родом из Донецка и имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое. В январе 2022 года он завершил обучение в Запорожском национальном университете.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человека.
В их числе были игрок сборной Украины Анатолий Тимощук и бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович.
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