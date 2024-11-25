Новым главой Сумской МВА стал Сергей Кривошеенко — что о нем известно

Новый начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко. Фото: smr.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым главой стал Сергей Кривошеенко.

Об этом говорится в распоряжении Президента Украины Владимира Зеленского от 25 ноября.

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Согласно указу Президента Украины №138/2024-рп, новым руководителем Сумской городской военной администрации стал Сергей Кривошеенко.

Распоряжение о назначении Кривошеенко на новую должность. Фото: president.gov.ua

С ноября 2023 года должность руководителя занимал Алексей Дрозденко.

Распоряжение об увольнении начальника Сумской ГВА Алексея Дрозденко. Фото: president.gov.ua

Известно, что с августа 2024 года Кривошеенко был заместителем Дрозденско в Сумской МВА. Сам мужчина родом из Донецка и имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое. В январе 2022 года он завершил обучение в Запорожском национальном университете.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человека.

В их числе были игрок сборной Украины Анатолий Тимощук и бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович.