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Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників — список

22 листопада 2024 11:39
Карина Приходько - Редактор
Зрадників України позбавили державних нагород — хто у списку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб. Серед них — колишні народні депутати, міністри, політики та інші. 

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Як повідомляється, до першого списку увійшло 34 особи. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

"До десяти з них застосований максимальний набір санкцій — 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що у цьому списку є семеро осіб, до яких санкції застосовані вперше. Зокрема, йдеться про колишнього першого заступника лідера політичної партії "Партія регіонів" та голову відповідної фракції Олександра Єфремова; а також колишнього першого заступника Генпрокурора України Рената Кузьміна.

Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України:

  • екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука;
  • ексміністра освіти і науки (2010–2014) Дмитра Табачника;
  • колишнього прем’єр-міністра України (2010–2014) Миколу Азарова;
  • колишнього Генпрокурора України (2010–2014) Віктора Пшонку;
  • колишнього народного депутата III-IX скликань Андрія Деркача;
  • предстоятеля РПЦ та колишнього агент КДБ патріарха Кирила. 

Також президент позбавив почесного звання "Народний артист України" російських співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова й Олександра Малініна. Також це звання втратив композитор Ігор Крутой.

Співачки Ані Лорак і Таісія Повалій були позбавлені звання "Заслужений артист України".

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів. Відтепер, особи, які сприяли російській агресії, не будуть носити звання Героїв України. 

Незадовго закон про позбавлення держнагород підписав Володимир Зеленський

Володимир Зеленський держзрада указ державна нагорода

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